Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul format din Simone Tempestini și Sergiu Itu (Skoda Fabia Rally2 Evo) a caștigat categoric ultima etapa din Campionatul Național de Raliuri Betano, TESS Rally Brașov 2022. Ei au incheiat, astfel, pentru al cincilea an consecutiv pe prima poziție in clasamentul general. Tempestini a ajuns la…

- Zeci de mii de cai putere, motoare turate la maximum, fum, miros de cauciuc si adrenalina la etapa finala a Campionatului National de Drift din Bucuresti. In lupta pentru mare titlu sunt 70 de piloti inarmati cu peste 35.000 de cai putere. Marele favorit este chiar bucureșteanul Radu Moise. The post…

- Un barbat a fost ridicat de pe strada de jandarmii vranceni dupa ce a amenintat trecatorii in centrul municipiului Focsani cu un satar, a informat duminica Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Vrancea, informeaza Agerpres. „Duminica dupa-amiaza, jandarmii vranceni au fost sesizati prin numarul unic…

- In aceasta dupa-amiaza, jandarmii vranceni au fost sesizați prin numarul unic de urgența 112 despre faptul ca pe bulevardul București din Municipiul Focsani un barbat amenința trecatorii cu un satar. Echipajul s-a deplasat la fața locului și a intervenit cu promptitudine, oprindu-l pe barbat din acțiunea…

- Un tanar provenit dintr-o familie cu 9 frati si care a crescut toata viata in sistemul de protectie sociala a reusit performanta de a fi admis al patrulea la Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti si viseaza sa ajunga inspector antidrog, potrivit news.ro.Razvan s-a nascut intr-o familie…

- Un spectacol despre candoare și maturizare, despre acel univers unic al tinerilor, aflați inca la granița dintre realitate și fantastic le va fi prezentat spectatorilor Festivalului Național de Teatru, care va avea loc la București și va fi transmis on-line.

- Baza Sportiva aparținand Clubului „Atlas", din Galați, a gazduit recent Campionatele Naționale de Seniori la tenis de camp. Dintre sportivii suceveni, la aceasta competiție au participat Florin Popovici Dumbrava, Alexandru Nastasa și Ovidiu Busuioc.Astfel, Florin Popovici Dumbrava, ...

- Marți seara, 20 septembrie, in jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, care efectuau serviciul de patrulare pe bulevardul București, au observat un barbat care purta pe umeri doi saci din rafie. In momentul in care acesta a vazut autospeciala de poliție a incercat sa…