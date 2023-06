Stiri pe aceeasi tema

- Starul hollywoodian Al Pacino și-a obligat iubita, Noor Alfallah, in varsta de 29 de ani, care așteapta un copil de la el, sa faca un test ADN. Actorul nu a crezut-o pe iubita sa ca este tatal copilului. Pacino a avut probleme de sanatate pentru o anumita perioada de timp, ceea ce l-a impiedicat sa…

- La scurt timp dupa anunțul facut de Robert De Niro, s-a aflat ca și Al Pacino este pe cale sa devina tata, pentru a patra oara, la varsta de 83 de ani. Cine este Noor Alfallah, misterioasa bruneta care ii va aduce pe lume un copil marelui actor. Cine este Noor Alfallah, iubita lui Al […] The post Cine…

- Al Pacino este in al noualea cer! La varsta de 82 de ani actorul american a anunțat ca iubita sa, Noor Alfallah, in varsta de 29 de ani, este insarcinata in luna a opta. Superstarul de la Hollywood actor mai are trei copii.

- Starul american al cinematografiei, Al Pacino, va deveni tata pentru a patra oara in acest an. Actorul din „Nașul” așteapta primul sau copil cu iubita sa Noor Alfallah, in varsta de 29 de ani. Pacino, care a implinit 83 de ani in aprilie, are trei copii: o fiica cu fosta sa soție Jan Tarrant și […]…

- Iubita actorului, Noor Alfallah, este insarcinata in opt luni cu cel de-al patrulea copil al celebrului actor Al Pacino, a informat publicația americana People.Noor Alfallah, in varsta de 29 de ani, este oficial iubita lui Al Pacino din aprilie 2022.Al Pacino mai are trei copii. Fiica Julie Marie, in…

- Parinții care au copii cu varsta de pana la opt ani vor putea sa lucreze de acasa aproape o saptamana pe luna, conform unui proiect de lege. Masura va viza atat angajații de la stat, cat și pe cei de la privat, existand posibilitatea ca aceștia sa aleaga fie o zi libera pe saptamana, fie 4 zile consecutiv.…

- In varsta de 77 de ani, Piero Ferrari este patronul celebrei companii auto care ii poarta numele. Deși este soția unuia dintre cei mai bogați oameni din lume, romanca in varsta de 31 de ani spune ca are o familie normala."L-am cunoscut pe Piero cand locuiam aici, in Monte Carlo, cand el lucra la Bombardier,…