- Actorii Morgan Freeman, Al Pacino, Helen Mirren si Danny DeVito fac parte din distributia „Sniff”, care va fi o reinventare rafinata a filmului noir, scrie Variety, potrivit news.ro. Regizat de Taylor Hackford, care a fost premiat cu Oscar pentru „Ray”, lungmetrajul in are in centru pe detectivul…

- Actrita engleza Jodie Comer, cunoscuta din „Killing Eve” si „Free Guy”, va juca alaturi de Joaquin Phoenix, premiat cu Oscar pentru „Joker”, in urmatorul film al lui Ridley Scott, informeaza Variety, potrivit news.ro. Cineastul britanic pregateste „Kitbag”, iar filmarile vor incepe spre finalul…

- Covid-19 nu va ucide filmele, acesta este mesajul din partea presedintelui juriului Festivalului de Film de la Venetia, Bong Joon Ho, la conferinta de presa de miercuri, care a marcat startul editiei a 78-a a evenimentului, scrie Variety. Regizorul premiat cu Oscar pentru „Parasite” a recunoscut…

- Spike Lee, presedintele juriului celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, a furat startul sambata seara devoaland ''Titane'' drept pelicula castigatoare a Palme d'Or inaintea anuntarii celorlalti castigatori, noteaza revista de specialitate Variety. Desi gafa neplanificata…

- Vanessa Kirby s-a alaturat distributiei peliculei ''The Son'', in regia lui Florian Zeller, continuarea filmului ''The Father'', castigator a doua premii Oscar, informeaza site-ul revistei Variety. Kirby, care a obtinut o nominalizare la Oscar gratie rolului din ''Pieces…

- Regizorul Steven Spielberg a incheiat, prin societatea sa Amblin Partners, un acord pentru a produce mai multe filme pe an pentru Netflix, nou semn al unei normalizari a relatiilor dintre Hollywood si platforma, scrie Variety. Parteneriatul nu implica obligatoriu ca regizorul sa realizeze…

- Actorii americani Bryan Cranston si Annette Bening vor forma un cuplu de escroci in „Jerry and Marge Go Large”, proiect pregatit de Paramount Plus. David Frankel („The Devil Wears Prada”, „Marley and Me”) va regiza povestea unui cuplu din Michigan care ajuta la revitalizarea comunitatii lor dupa…

- Actorul american Ned Beatty, cunoscut pentru rolurile din "All the President’s Men", "Delivrance" si "Network", a murit la varsta de 83 de ani, potrivit Variety, conform news.ro Beatty a aparut in patru filme care au fost nominalizate la premiile Academiei in anii 1970: “Deliverance” (1972),…