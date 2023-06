Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul din Arabia Saudita l-a "primit" la inceputul anului pe Cristiano Ronaldo (38 de ani), care a semnat cu Al-Nassr. Atacantul portughez ar putea sa primeasca in curind "intariri". Karim Benzema este aproape de a semna cu Al-Ittihad, asta dupa ce desparțirea sa de Real Madrid a fost confirmata…

- Mijlocașul ofensiv al celor de la Chelsea, Mason Mount (24 de ani), este foarte aproape de a face pasul catre Manchester United, in fereastra de transferuri din aceasta vara. Fotbalistul cu 36 de selecții și 5 goluri marcate in tricoul naționalei Angliei ar fi ajuns deja la un acord de principiu cu…

- Cristiano Ronaldo a marcat un gol superb in partida dramatica dintre Al Nassr si Al Shabab, din a 28-a etapa din prima liga din Arabia Saudita. Starul lusitan a inscris golul de 3-2, echipa sa reusind sa revina dupa ce a fost condusa cu 2-0. Gratie reusitei din partida cu Al Shabab, din ultima etapa,…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani), fotbalistul celor de la Al Nassr, a fost implicat intr-o controversa in Arabia Saudita, dupa ce formația lui a remizat cu Al Khaleej, scor 1-1, intr-o partida din runda cu numarul 26 din campionatul saudit. Cristiano Ronaldo, inplicat intr-un incident dupa Al Nassr -…

- Cristiano Ronaldo a fost eliminat din Cupa Regelui, dupa Al Nassr – Al Wehda 0-1. Echipa la care starul portughez a fost integralist a fost invinsa, in semifinale, si a iesit din cursa pentru castigarea competitiei. Romanul Radu Petrescu a fost la centru. Ronaldo primeste cel mai mare salariu din istoria…

- Dan Petrescu a vorbit despre posibilitatea de a-l antrena pe Cristiano Ronaldo la Al Nassr. Dupa ce Rudi Garcia a fost demis de conducatorii clubului din Arabia Saudita, au aparut zvonuri conform carora romanul s-ar afla pe lista șeicilor. Totuși, Dan Petrescu a declarat ca nu a fost contactat de nimeni…

- Rudi Garcia este ca și demis de la Al-Nassr, iar gruparea din Arabia Saudita vrea sa-i faca pe plac lui Cristiano Ronaldo și sa aduca un antrenor care a mai lucrat in trecut cu starul lusitan.

- Cristiano Ronaldo a reușit o noua demonstrație de forța in Arabia Saudita. Starul portughez a semnat doua goluri in meciul in care Al Nassr s-a impus categoric, cu 5-0, in confruntarea cu Al Adalh. Conducatorii clubului sunt impresionați de starul care caștiga 200 de milioane de dolari pe an. Cristiano…