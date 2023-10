Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al doilea utilaj TBM (Tunnel Boring Machine), care va fi folosit pentru realizarea lucrarilor la structura de rezistența a Lotului 1.1: 1 Mai – Tokyo, a ajuns in Romania, prin portul Constanța-Agigea. Metrorex anunța ca TBM-ul a sosit in Romania intr-un singur transport maritim și are o greutate…

- Primul tren din cele 13, destinate magistralei Drumul Taberei-Eroilor, ar putea ajunge in Romania pe calea aerului. Constructorul spune ca nu a gasit vapor, care sa aduca garnitura din Brazilia la Constanța, așa ca investigheaza soluția de a o urca in avion. Costul ar fi insa uriaș. Daca este inca neclar…

- Reprezentantii Primariei Sectorului 4 au anuntat ca statia de metrou Tudor Arghezi, singura construita de o autoritate locala in Romania, va intra curand in circuitul normal de transport public de calatori, gestionat de catre Metrorex.

- Probleme la metrou. Circulatia pe Magistrala 4, intre statiile Basarab 2 – Grivita si Grivita-Straulesti, se realizeaza in sistem pendula, dupa ce un tren de metrou s-a defectat, vineri dimineata, in apropierea statiei Gara de Nord, anunța Metrorex. „Circulatia trenurilor de metrou a fost reorganizata…

- ”Primul TBM (Tunnel Boring Machine), utilajul destinat sa excaveze tunelurile lotului 1 al Magistralei 6 de metrou (1 Mai – Otopeni), a sosit in Romania. Utilajul de dimensiuni agabaritice, care va croi drumul subteran pentru Lotul 1.1 al noii magistrale de metrou, intre statiile 1 Mai si Tokyo, a fost…

- Prima garnitura de metrou livrata de brazilienii de la Alstom pentru Magistrala 5 va ajunge in Romania in trimestrul IV din 2023. Ultima garnitura, din cele 13 antamate, este programata sa ajuna in țara in semestrul 1 din 2024. Modelul ales este din gama celor care circula la metroul din Paris, Londra…