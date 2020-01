Stiri pe aceeasi tema

- Focarul de gripa aviara descoperit la o ferma de cresterea gainilor situata la marginea orasului Seini a fost izolat, iar serviciile veterinare au luat masurile de biosecuritate adecvate, a precizat, joi, pentru Agerpres, primarul urbei, Gabriela Tulbure."Situatia este sub control, fiind luate toate…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral a semnat cu societatea EPMC Consulting SRL din Cluj Napoca, care si a adjudecat contractul "Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului Reducerea eroziunii costiere faza II 2014 2020 . Valoarea contractului este de 22.701.560…

- Orasul Constanta a inceput sa prinda culoare, decoratiunile dedicate sarbatorilor de iarna fiind montate de catre firma contractata de catre Primaria municipiului Constanta. Principalele bulevarde din Constanta au fost decorate cu luminite si forme angelice si nu numai, care sa transpuna orasul intr…

- Primaria comunei 23 August din judetul Constanta a organizat o licitatie pentru atribuirea unui contract privind delegarea gestiunii unei parti din serviciul de salubrizare in comuna 23 August, prin contract de servicii.Atribuirea a avut loc la data de 29 octombrie 2019, insa rezultatul licitatiei a…

- ​O firma IT româneasca a fost desemnata, joi seara, Startup-ul Anului 2019 în Europea Centrala și de Est, la competiția Central European Startup Awards (CESA), organizata anul acesta la București. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Unul dintre operatorii de salubritate care gestioneaza activitatea de ridicare a deșeurilor din municipiul Brașov pare sa aiba mai multe sincope atunci cand vine vorba despre colectarea selectiva. Acest lucru se poate observa și din filmarea postata pe Facebook de brașoveanca Anna Pana. In imagini se…

- Doua licitatii ale Primariei starnesc controverse in industria de profil a Iasului. Este vorba despre proiectarea unui nou stadion si unei noi Sali Polivalente. Ambele contracte au fost adjudecate de aceeasi asociere de firme. Marii perdanti ai licitatiilor sunt proiectantii stadioanelor noi din Cluj,…

- Exportul de know-how in consultanța de management a devenit una dintre cele mai importante direcții ale pieței in 2019, potrivit reprezentanților Horvath & Partners. Romania și-a consolidat poziția de centru de excelența in Europa Centrala și de Est (ECE), in ceea ce privește exportul de cunoștințe…