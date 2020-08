Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat joi, 20 august 2020, ca ajutorul pentru seceta va fi virat in conturile fermierilor din data de 10 septembrie 2020. ”In urma rectificarii bugetare, am putut emite ordonanța de urgența, pentru ca aveam nevoie de suma, ca sa o cuprindem in ordonanța, iar incepand din 10 septembrie in conturile beneficiarilor vor fi livrate aceste sume. Vor acoperi, in opinia mea, cam 85%, minim 85% din calculele pe care le-am facut și le-am stabilit. Adica, aproximativ 200 de euro pe hectar. Sunt diferențe mici in funcție de tipul de cultura, la grau, la secara, la…