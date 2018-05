Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in italia O soferita de TIR in varsta de 33 de ani din Romania a fost gasita moarta chiar in cabina autocamionului. Femeia a lasat in urma doi copii si un sot care sunt devastati de durere. Tragedia s a petrecut, joi, intr o benzinarie din localitatea Imperia, situata in apropierea granitei…

- Comisia Europeana a trimis Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului. In aceeasi situatie sunt alte cinci tari: Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Ungaria. In cazul Romaniei, cea mai grava ...

- Romania a depașit Grecia anul trecut și a devenit a 16-a economia a Uniunii Europene, cu un Produs Intern Brut (PIB) de 187,8 miliarde de euro fața de cel de 177,7 al Eladei, conform datelor Eurostat, citate de Agerpres.ro . Țara noastra este depașita insa de catre Cehia, stat cu o populație și o suprafața…

- Casa de Cultura a Studentilor din Craiova a primit, in cele trei zile ale festivalului, peste 1600 de oameni, pasionati sau simpli spectatori, atat din Romania cat si din Anglia, Franta, Portugalia, Italia, Spania, Bulgaria si Ungaria. Dansatori profesionisti si ...

- „In prezent, cea mai mare provocare este identificarea de noi angajati care sa se alature echipei ApiLand.“ ApiLand, o companie din Baia Mare specializata in co­mer­tul produselor apicole infi­intata in urma cu 15 ani de an­treprenorul Ovidiu Bodea, a inregistrat afa­ceri de 14,3 mi­lioa­ne…

- 204 aradeni – aproape dublu fata de 2016 – s-au adresat in cursul anului trecut Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Arad, pentru a recupera contravaloarea serviciilor medicale de care au beneficiat in tarile Uniunii Europene. Pentru serviciile medicale efectuate de asiguratii aradeni in tarile UE,…