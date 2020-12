Ajutor pentru angajați și angajatori: În ce condiții va suporta statul 50% din salariul acestor persoane anul viitor In ședința de miercuri, Guvernul Cițu a decis sa prelungeasca pana la 30 iunie 2021 mai multe masuri pentru angajatorii și angajații afectați de restricțiile impuse de autoritați pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Astfel, guvernul va suporta urmatoarele categorii de cheltuieli: – 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2 500 lei pentru incadrarea in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a persoanelor de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat in perioada starii de urgența sau alerta, din motive neimputabile lor, a tinerilor intre 16 și 29 de ani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

