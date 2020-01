Stiri pe aceeasi tema

- ​Simona Halep s-a alaturat jucatorilor de tenis din întreaga lume care doneaza bani pentru victimele incendiilor din Australia, însa daca majoritatea vor contribui în urma asilor de la meciuri, românca va da bani pentru fiecare moment în care îl enerveaza pe Darren…

- Simona Halep s-a alaturat jucatorilor de tenis din intreaga lume care doneaza bani pentru victimele incendiilor din Australia, insa daca majoritatea vor contribui in urma asilor de la meciuri, romanca va da bani pentru fiecare moment in care il enerveaza pe Darren Cahill.Citește și: SONDAJ…

- Cand vine vorba despre Simona Halep (28 de ani), locul 4 WTA, Toni Iuruc este in stare de orice. Ori de cate ori are ocazia, machedonul este alaturi de iubita sa la turneele la care aceasta participa. In prima zi a anului 2020, barbatul a plecat impreuna cu marea noastra campioana in Australia, la Adelaide,…

- Ion Țiriac, președintele Federației Române de Tenis, a oferit detalii despre cantonamentul Simonei Halep din Dubai și a menționat motivul pentru care se antreneaza acolo. Acesta a spus ca Simona este imprevizibila, fiind în stare sa câștige toate turneele de Grand Slam, dar și sa fie…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, 28 de ani, 4 WTA, a vorbit despre posibilitea ca ATP sa implementeze on court-coachingurile existente deja in WTA. In prezent, intervențiile antrenorilor nu sunt permise in ATP, insa acest lucru se va schimba cat de curand, crede australianul care recent a reluat…

- Antrenorul australian Darren Cahill a avut o intervenție dura in timpul unui on-court coaching, in timpul ultimului meci din Grupa Mov, la Turneului Campioanelor, dintre Simona Halep și Karolina Pliskova, pierdut de sportiva noastra in trei seturi.

- Darren Cahill a revenit oficial in echipa Simonei Halep și in primul meci pe care sportiva din Constanța l-a disputat la Shenzhen l-a chemat pe acesta la trei on-court coaching. Dupa victorie, Halep a postat pe Twitter un mesaj in care ii ureaza bun revenit in echipa australianului și glumește pe seama…

- Simona Halep, locul 5 WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 3-6, 7-6 (6), 6-3, pe jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, numarul 4 mondial, in prima etapa a Grupei Violet a Turneului Campioanelor, de la Shenzhen. Darren Cahill a revenit oficial antrenorul Simonei Halep cu ocazia acestui…