Ziarul Unirea Ajutor incalzire locuința: 2020 e ultimul an in care se mai da pe regulile actuale. Reguli noi din 2021 Ajutor incalzire locuința: 2020 e ultimul an in care se mai da pe regulile actuale. Reguli noi din 2021 Ajutorul lunar pentru incalzirea locuinței poate fi solicitat anual pana la data de 15 octombrie. In acest fel, persoanele fizice cu venituri mici, care au nevoie de acoperirea integrala sau parțiala... Ajutor incalzire locuința: 2020 e ultimul an in care se mai da pe regulile actuale. Reguli noi din 2021 Ziarul Unirea