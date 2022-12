Comisia Europeana a prezentat luni, cu doar trei zile inainte de Consiliul JAI decisiv pentru intrarea Romaniei in Schengen, planul de combatere a migrației ilegale pe ruta Balcanilor de Vest, potrivit unui comunicat al executivului european. Planul este o incercare de atenuare a ingrijorarilor majore exprimate de Austria, care a anunțat prin vocea premierului și ministrului de interne ca nu vrea sa accepte intrarea Romaniei și Bulgariei in Schengen pentru o presupusa inacțiune a acestor doua țari in fața imigrației pe rutra Balcanilor de Vest. Datele Comisiei arata ca in acest an aproape 130…