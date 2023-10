Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se va reuni intr-o ședința extrordinara de la ora 17.00 pentru acordarea unui ajutor de stat de 70,5 milioane lei pentru Complexul Energetic Valea Jiului, pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul mai multor exploatari miniere.

- Seismul din Maroc a afectat 2.930 de sate din regiunile inalte ale Muntilor Atlas, cu o populatie totala de 2,8 milioane de persoane, a anuntat vineri ministrul responsabil cu bugetul din aceasta tara, informeaza Reuters.

- La propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Guvernul a aprobat, in ședința de astazi, hotararea privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare și modernizare la Societatea Naționala Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” SA, pentru perioada 2023 – 2032. Astfel, pe…

- Consiliul European a convenit, luni, in privinta acordarii unui ajutor in caz de dezastre in valoare totala de 454,8 milioane euro Romaniei si Italiei pentru repararea pagubelor provocate de dezastre naturale in 2022.

- Guvernul roman a acordat ajutoare de stat in valoare totala de peste 1,5 miliarde de euro de la buget, in 9 ani, pentru susținerea investițiilor mari, prin HG 807/2014, majoritatea proiectelor de investiții admise la finanțare fiind depuse de firme cu capital strain. Bugetul total alocat schemei 807…

- Populatia Pakistanului a crescut cu 35 de milioane in doar sase ani, iar acum se ridica la 250 de milioane de locuitori, potrivit celor mai recente rezultate ale unui recensamant publicat sambata si citat de AFP, potrivit Agerpres.

- Guvernul britanic a comunicat marti ca va oferi un pachet de ajutor in valoare de 50 de milioane de lire (64,54 de milioane de dolari), informeaza Rador.Suma va fi destinata pentru reparatia echipamentului si crearea unui centru de reabilitare militara in Ucraina. CITESTE SI Guvernul kosovar…

- „Vreau sa va vorbesc despre faptul ca Ordonanta de urgenta pentru aprobarea si finantarea Programului national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii – Programul Construct Plus – a fost astazi aprobata in sedinta de Guvern. Stiti foarte bine ca am fost in prima…