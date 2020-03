Stiri pe aceeasi tema

- In Ședința Guvernului din 18 martie 2020 a fost aprobata o Hotarare care modifica și completeaza Hotararea nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”. Prin acest act normativ se imbunatațește cadrul legal existent prin…

- Pentru a fi considerati eligibili, producatorii agricoli trebuie sa detina o suprafata cultivata cu usturoi de minimum 3.000 de metri patrati si sa obtina o productie de cel putin trei kilograme de usturoi/10 metri patrati. Cererile se depun pana la data de 15 mai inclusiv. "Impactul financiar…

- Guvernul a aprobat modul de acordare a zilelor libere pentru parinții care iși supravegheaza copiii pana la 12 ani, in situația suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitaților de invațamant. Hotararea de Guvern stabilește ca zilele lucratoare pana la incetarea situației de urgența decretata,…

- “Programul tomata” continua si in acest an, dar cu unele modificari. Ca sa se asigure ca rosiile care vor ajunge pe mesele romanilor sunt sanatoase, Ministerul Agriculturii vrea sa stie ce cantitate de tratamente pentru protectia plantelor folosesc producatorii. In plus, beneficiarii programului nu…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi in 2020 un sprijin financiar de 14.248,8 lei/hectar (maximum 3.000 euro/hectar) prin schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Veste buna pentru legumicultori. Programul „Tomata“ va continua si in acest an. A fost dat publicitatii un proiect de hotarare de guvern. Acesta prevede acordarea ajutorului de minimis pentru cultivatorii de legume in anul 2020. Proiectul de hotarare vizeaza aprobarea schemei numita „Ajutor de minimis…