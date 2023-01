Ajutor al parintelui Damaschin pentru o mama cu 7 copii din Hermeziu

Stiri pe aceeasi tema

- In tragicul accident care a avut loc ieri pe „drumul mortii” E85 in localitatea Nisiporesti si-a pierdut viata si Iulian Rusan, angajat la R.A.R Iasi „S-a pierdut un om…ne-au transmis colegii de la RAR Iași. Iulian Rusan era cel care le ridica moralul tuturor din echipa careia i s-a alaturat din anul…

- Ramona Badescu a spus ce planuri are pentru anul acesta și ca iși dorește sa se intoarca pe scena. Actrița are un program foarte incarcat, insa vrea sa continue sa faca ceea ce ii place. Vedeta a anunțat ca iși dorește sa se intoarca la munca. Ramona Badescu, in varsta de 54 de ani, are o cariera de…

- Ramona Badescu și-ar dori sa devina mama pentru a doua oara, insa, biologic, ea nu mai poate face copii. Invitata in emisiunea lui Teo Trandafir, intr-o ediție speciala de sarbatori, actrița și-a deschis sufletul și a facut marturisiri emoționante. Ramona Badescu a devenit mama la 49 de ani și viața…

- Ea este fetița adoptata de Paula Seling acum 6 ani! Nimeni nu a știut nimic și este curios cum Paula Seling a reușit sa pastreze secretul atat de mulți ani in privința Elenei, fetița ei care acum are noua ani. Poate ca ar mai fi continuat sa o ascunda de ochii lumii, daca fetița nu i-ar fi spus ca este…

- Denise Tanase și Mircea Branzei traiesc de cațiva ani o frumoasa poveste de iubire. Ei fac echipa atat in viața profesionala, au mai multe afaceri impreuna, cat și in cea personala. Intr-un interviu pentru emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV, vedeta a spus care e marea ei dorința pentru anul 2023,…

- A primit o a doua șansa la viața, iar speranțele au venit dupa eforturile echipelor medicale ale Spitalului Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași. Dupa o lunga suferința, Andreea a reușit sa iși revina miraculos, iar astazi sa ajunga in secția de ATI a spitalului pe propriile picioare…

- Copiii sunt o minune in viața oricarui om. Se spune ca ei sunt cea mai mare implinire a parinților și totodata, și cea mai mare bogație, iar vedetele de la Hollywood sunt exemplul clar ca, pe langa succesul pe care aceștia il au in viața profesionala, viața personala le este completata de cat mai mulți…

- O polițista de 36 de ani din Buzau, mama a doi copii, a fost gasita impușcata in cap. Femeia lucra de 13 ani ca agent la Poliția Rurala. Cadavrul a fost descoperit de soțul victimei, cel care a și anunțat incidentul la 112. La locuința sa din cartierul Dorobanți, unde agenta s-a impușcat, s-au prezentat…