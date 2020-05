Ajutoarele pentru vârstnici, împărţite din portbagajul maşinii de angajaţii primăriei In Craiova, ajutoarele pentru persoanele cu varste peste 65 de ani se dau in strada, direct din portbagajul masinii angajatilor de la Asistenta Sociala. Varstnicii au fost chemati in fata blocului in care isi are sediul asociatia de proprietari, ca sa-si primeasca pachetele cu alimente. De instiintarea lor s-au ocupat angajatii de la asociatiile de proprietari. Este cunoscut faptul ca prin Ordonanta 2/2020 administratiile locale sunt obligate sa asigure sprijin persoanelor cu varste peste 65 de ani, https://www.gds.ro/Local/2020-03-23/primaria-vine-in-sprijinul-craiovenilor-de-peste-65-de-ani/… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

