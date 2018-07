Stiri pe aceeasi tema

- Doua camioane pline cu alimente, haine, materiale de construcții și nu numai, au fost aduse, de la sute de kilometri, din județul Timiș, in comuna covasneana Chichiș, in sprijinul persoanelor afectate de inundațiile recente. Bunurile au fost colectate prin Instituția Prefectului județului Timiș, care…

- Geograful Karda Zoltan din Sfantu Gheorghe scoate la licitație doua fotografii cu icoane și doua volume de calatorii, in sprijinul persoanelor din județ afectate de inundațiile recente. In anul 2012, Karda Zoltan a facut o expeditie pe Drumul Matasii, iar in 2013 a efectuat o expediție pe Valea Nilului.…

- In 28 de localitati din 15 judete si in municipiul Bucuresti s-au semnalat efecte negative ale fenomenelor hidrometeorologice inregistrate in ultimele 12 ore, iar circulatia a fost intrerupta pe trei tronsoane de drum national, in judetele Covasna, Suceava si Vrancea, se arata intr-un comunicat de…

- Preotul ortodox Vasile Antonie Tamaș, din Valcele, a anunțat ieri lansarea unei campanii de strangere de fonduri, alimente și alte obiecte, in sprijinul persoanelor din Bacel si Lunca Marcusului, afectate de inundațiile recente. Fenomenele hidro-meteorologice de la finele saptamanii trecute au provocat…

- Un numar de 24 de localitati din judetul Covasna au fost afectate de ploile abundente din ultimele zile, cele mai grave probleme fiind inregistrate in satele Bacel din comuna Chichis si Lunca Marcusului din comuna Dobarlau, care au fost inundate dupa ce digul de protectie de pe malul drept al raului…

- Un numar de 24 de localitati din judetul Covasna au fost afectate de ploile abundente din ultimele zile, cele mai grave probleme fiind inregistrate in satele Bacel din comuna Chichis si Lunca Marcusului din comuna Dobarlau, care au fost inundate dupa ce digul de protectie de pe malul drept al raului…

- Din cauza inundațiilor, 77 de persoane sunt in curs de evacuare in Bacel, sat aparținator comunei Chichiș, și la fel și aproximativ 100 de persoane, dar și bunuri materiale și animale din Lunca Marcușului, aparținatoare comunei Dobarlau. Ultimele date ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Treizeci de gospodarii din localitatea Lunca Marcusului sunt evacuate, sambata dimineata, fiind in pericol de a fi inundate in urma crearii unei brese in digul de protectie de pe Raul Tarlung, a informat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Persoanele evacuate vor fi gazduite…