- ”Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o garantie pentru imprumuturi de pana la aproximativ 19,3 milioane de euro (aproximativ 94 de milioane de lei) in favoarea companiei aeriene de stat din Romania, Tarom. Prin aceasta masura se urmareste despagubirea companiei…

- Comisia Europeana a trimis statelor membre, spre consultare, un proiect de propunere vizand prelungirea pana la 30 iunie 2021 si adaptarea domeniului de aplicare a Cadrului temporar privind ajutoarele de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia in contextul pandemiei de COVID-19,…

- Comisia Europeana a anuntat ca a aprobat doua scheme de ajutor introduse de Romania, cu un buget total de aproximativ 229,4 milioane lei (47,7 milioane euro) destinate sprijinirii companiilor active in sectoarele cresterii porcilor si pasarilor, care au fost afectate de pandemia de coronavirus. Articol…

- „Comisia Europeana a aprobat o schema in valoare de 7,4 milioane de euro, aproximativ 35,7 milioane de lei, destinata Romaniei, pentru a sprijini intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii bovinelor si care sunt afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobata…

- “Pentru ca tot avem in adoptare Ordonantele de Urgenta cu schemele de ajutor pentru crescatorii de pasari, pentru crescatorii de suine, Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat la solicitarea Guvernului Romaniei in valoare de 47 de milioane de euro. Iata ca eforturile noastre dau roade…

- Comisia Europeana a aprobat doua scheme de ajutor de stat din Romania, cu un buget total de 47,4 milioane de euro (aproximativ 229,4 milioane de lei), pentru a sprijini companiile active in sectoarele de crestere a porcilor si pasarilor de curte care sunt afectate de pandemia de coronavirus.

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare destinata Romaniei, in valoare de 935 de milioane de euro (peste 4,5 miliarde de lei), pentru a sprijini intreprinderile afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat. Sprijinul…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o garanție romaneasca pentru imprumuturi, in valoare maxima de aproximativ 62 de milioane EUR (aproximativ 301 milioane RON), in favoarea companiei aeriene Blue Air. Prin aceasta masura se urmarește despagubirea companiei…