- Comunicat de presa privind implementarea proiectului: „Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru unitațile școlare din municipiul Galați” Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, contractul de finantare nr. 1560/23.06.2022 pentru proiectul…

- Guvernul a decis alocarea unui buget de 100 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor pe care institutiile statului roman le-au facut cu refugiatii din Ucraina, a declarat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Guvernul a luat decizia ca un buget de 100 de milioane…

- Prima tranșa de vouchere sociale , in valoare de 250 lei, va ajunge la primii beneficiari peste aproximativ doua saptamani. Prima transa de ajutoare pentru achizitionarea de alimente si mese calde oferite va ajunge la beneficiari in perioada 20 – 24 iunie, a anunțat Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat miercuri proiectul de ordonanța de urgența pentru granturile IMM de investiții de la Acțiunea 4.1.1-POC, o schema de finanțare care inlocuiește fosta Masura 3, dar care exclude de la finanțare o serie intreaga de firme care au putut…

- ”IMM-urile a caror activitate a fost grav afectata de pandemia COVID-19 vor fi sprijinite prin acordarea de granturi pentru investitii, finantate in cadrul Actiunii 411 – Programul Operational Competitivitate. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a lansat in consultare publica miercuri,…

- In perioada care urmeaza, primariile din tot judetul vor primi pachetele destinate persoanelor cu probleme sociale. Alimentele vor fi distribuite si in zona Lugoj – Faget in cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, program al Uniunii Europene derulat de Guvernul Romaniei,…