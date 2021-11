Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a apelat la Cristiano Ronaldo si Raphael Varane pentru a-l convinge pe francezul Zinedine Zidane sa-l inlocuiasca pe Ole Gunnar Solskjaer la carma lui Manchester United, conform ziarului The Times, citat de agerpres. Conform sursei, familia Glazer, care detine clubul Man United,…

- Liverpool a umilit-o pe Manchester United, scor 5-0, in derby-ul etapei #9 din Premier League. Ole Gunnar Solskjaer (48 de ani), antrenorul „diavolilor”, nu mai e dorit de vestiar, iar favorit sa-l inlocuiasca este italianul Antonio Conte (52). Ole Gunnar Solskjaer, candva jucatorul care-i daruia Liga…

- Manchester United cauta sa-l inlocuiasca pe Ole Gunnar Solskjaer, iar prima opțiune este francezul Zinedine Zidane. Manchester United l-ar fi contactat deja pe fostul antrenor al lui Real Madrid pentru a-l aduce pe Old Trafford, anunța presa spaniola. Zidane, 49 de ani, s-a intalnit in timpul pauzei…

- Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al echipei Manchester United, a criticat decizia tehnicianului norvegian Ole Gunnar Solskjaer de a-l lasa pe banca de rezerve pe atacantul portughez Cristiano Ronaldo la meciul cu Everton (1-1), din etapa a 7-a a Premier League, afirmand ca "intotdeauna incepi…

- Ole Gunnar Solskjaer, antrenorul lui Manchester United, este constient ca va trebui sa fie atent la timpul de joc al lui Cristiano Ronaldo, pentru ca fotbalistul de 36 de ani sa se mentina la nivelul care i-a permis sa marcheze cinci goluri in tot atatea meciuri dupa revenirea la echipa engleza,…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (36 ani), titular la Manchester United, miercuri seara, in victoria obtinuta in fata formatiei spaniole Villarreal (2-1), a disputat cu aceasta ocazie la 178-lea sau meci in Liga Campionilor, doborat recordul detinut anterior de spaniolul Iker Casillas, fostul…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a confirmat vineri prezenta vedetei portugheze Cristiano Ronaldo pe teren la partida cu Newcastle United, sambata, in etapa a 4-a din Premier League, scrie DPA. Ronaldo (36 ani) s-a antrenat normal cu restul…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a efectuat marti primul antrenament alaturi de noii sai colegi de la Manchester United, sub comanda lui Ole Gunnar Solskjaer, la centrul de pregatire de la Carrington, informeaza agentia EFE. Ronaldo, in varsta de 36 ani, s-a despartit in aceasta vara de Juventus Torino…