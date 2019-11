AJPIS Teleorman a plătit ajutoare sociale de peste 1.9 milioane de lei în luna septembrie AJPIS Teleorman a platit ajutoare sociale de peste 1.9 milioane de lei in luna septembrie in Social / on 18/11/2019 at 12:43 / 7.656 teleormaneni au incasat venitul minim garantat, in luna septembrie, judetul Teleorman situandu-se in continuare in topul judetelor cu cei mai multi beneficiari, se arata in raportul Agentiei Nationale pentru Inspectie Sociala. Astfel, instituția a platit, la nivelul județului Teleorman, ajutoare sociale in valoare de 1.908.294 de lei. Cei mai mulți beneficiari ai venitului minim garantat sunt, potrivit Agenției de Plați și Inspecție Sociala Teleorman, din… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

