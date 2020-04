Stiri pe aceeasi tema

- A doua parte a platilor pentru solicitarile de somaj tehnic se va efectua imediat dupa ce bugetele ANOFM si ANPIS vor fi alimentate cu fondurile stabilite in urma rectificarii bugetare, a transmis pe Facebook ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "De indata ce bugetele…

- La Suceava incepe efectuarea plaților pentru șomajul tehnic, dar deocamdata nu au venit toți banii. Plațile se fac pentru a doua jumatate a lunii trecute. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, șefa Agenției pentru Ocuparea Forței de Munca, Mirela Adomnicai, a declarat ca AJOFM a procesat pentru…

- Din cauza starii de urgenta instituita in Romania de presedintele Klaus Iohannis, pe data de 16 martie, interviul online, care se desfasura pe pagina de internet a cotidianului ZIUA de Constanta si a schimbat formatul. Astfel, interviurile vor fi prezentate cititorilor nostri in formatul traditional.…

- Directorul executiv al AJOFM Suceava, Mirela Adomnicai, a prezentat, astazi, o serie de precizari referitoare la procedura simplificata de acordare șomajului tehnic, conform OUG 32/2020 și etapele necesare a fi parcurse pentru incasarea indemnizației. Mirela Adomnicai a spus ca pentru acordarea indemnizatiei…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat ca procedura privind accesul firmelor la ajutorul de stat acordat in urma trecerii angajaților in șomaj tehnic, a fost simplificata. Violeta Alexandru a dat asigurari ca banii vor fi alocați de Executiv, in termen de 15 zile de la depunerea actelor la…

- Platile de la Guvern se vor face mai devreme, in doar 15 zile de la depunerea solicitarii la AJOFM, nu la 30 de zile, ca pana acum, a afirmat vineri Violeta Alexandru, ministrul Muncii, citata de Economica.net. Aceasta a explicat ca angajatorii nu trebuie sa plateasca ei somajul tehnic, ci, dupa depunerea…

- Directorul executiv al AJOFM Suceava, Mirela Adomnicai, a transmis, astazi, o serie de precizari referitoare la șomajul tehnic și etapele necesare a fi parcurse pentru incasarea indemnizației. Mirela Adomnicai a precizat ca angajatorul, și nu angajații, va face toate demersurile privind șomajul tehnic,…

- Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava, Mirela Adomnicai, a transmis, intr-un comunicat de presa, informații deosebit de importante privind șomajul tehnic și etapele necesare a fi parcurse pentru incasarea ...