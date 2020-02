AJOFM Hunedoara: Programe de formare profesională organizate în luna martie 2020 AJOFM Hunedoara prognozeaza pentru luna MARTIE 2020 organizarea a 6 programe de formare profesionala pentru somerii si persoanele in cautarea unui loc de munca. Programe de INITIERE: 1. Contabil (Cod 343402) – 240 ore

Locatia de desfasurare: Hunedoara Programe de CALIFICARE: 2. Lucrator in comert (cod 5220.1.1) – 360 ore

Locatia de desfasurare: Orastie 3. Agent de securitate (Cod 5169.1.3) – 360 ore

Locatia de desfasurare: Deva 4. Bucatar (Cod 5122.2.1) – 720 ore

Locatia de desfasurare: Calan 5. Coafor (Cod 5141.2.2) – 720

