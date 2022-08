AJF Prahova gata de noul sezon Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal Prahova a adoptat majoritatea deciziilor necesare pentru reluarea intrecerilor in fotbalul amator prahovean, al carui ”restart” se va da in acest weekend, cand va incepe Liga A Prahova, Superliga B și se vor juca și meciuri din primul tur al Cupei Romaniei – ediția 2023-2024. Comisiile ”batute in cuie” Printre cele mai importante hotarari a fost aceea a stabilirii comisiilor, fiind aprobata cu unanimitate de voturi componența nominala a acestora, pentru sezonul competitional 2022-2023. Iata componenșa acestora: • Comisia de Competitii Președinte:… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

