Aiudeanul Bogdan Andone vrea să înființeze o școală de fotbal în oraș. Planuri de viitor alături de Primărie Fostul jucator și actual antrenor de fotbal, Bogdan Andone, vrea sa investeasca in fotbal la Aiud. Mai exact, reprezentanții primariei au facut duminica, 22 august, o scurta precizare pe Facebook, in care au spus ca intre autoritațile locale și Bogdan Andone, au existat pana in prezent doua intalniri de lucru pe aceasta tema. Potrivit acestora, […] Citește Aiudeanul Bogdan Andone vrea sa inființeze o școala de fotbal in oraș. Planuri de viitor alaturi de Primarie in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

