Stiri pe aceeasi tema

- Un amfibian cunoscut sub numele „sarpele penis” este cea mai recenta specie care a invadat sudul statului Florida, potrivit news.ro. Denumita stiintific caecilian (grup de amfibieni fara limbi, vermiforme sau serpentine), aceasta specie isi are originea in Columbia si Venezuela, dar recent…

- Militari apartinand Batalionului 136 Geniu „Apulum” și Armatei SUA și-au strans mainile, la Alba Iulia, cu ocazia exercițiului “Resolute Castle” Militari apartinand Batalionului 136 Geniu „Apulum” și Armatei SUA și-au strans mainile, la Alba Iulia, cu ocazia exercițiului “Resolute Castle” Militari apartinand…

- UPDATE ora 16:30 – Festivitatile organizate de Ziua Fortelor Aeriene se vor desfasura fara survolul aeronavelor militare, iar la cele de la Arcul de Triumf, desfasurate cu ocazia incheierii misiunii in Afganistan, vor participa doar aeronave de transport de tip C-130 Hercules si C 27J Spartan, informeaza…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut prima reacție in cazul elicopterului militar american care a aterizat forțat joi pe bulevardul Aviatorilor din Capitala. Bode spune ca echipajul a luat decizia dupa ce a constatat o defecțiune tehnica și a constatat ca pierde din altitudine, fiind ales un loc…

- Ambasada SUA la Bucuresti a reactionat dupa ce un elicopter apartinand Armatei americane a aterizat fortat in Capitala, in sensul giratoriu din Piata Charles de Gaulle, dupa ce a doborat si doi stalpi de iluminat.

- Primariile din județ au fost notificate de comisarii Garzii de Mediu Hunedoara cu privire la obligațiile ce le revin conform Legii nr.62/2018, privind combaterea buruienii ambrozia. Potrivit legii, administrațiile locale trebuie sa aiba in vedere verificarea si constatarea nerespectarii de catre…

- Comisarii Garzii de Mediu Hunedoara desfașoara controale tematice pentru verificarea modului de gestionare a deșeurilor municipale. Aceste acțiuni vor continua pana in luna noiembrie a acestui an. „In perioada 22.06.2021–30.11.2021 comisarii din cadrul Comiariatului Județean Hunedoara al Garzii…

- O societate din județ a fost amendata de Comisariatul Județean Hunedoara al Garzii de Mediu pentru desfașurarea de foc deschis. Ca urmare a autosesizarii Comisarului Județean Hunedoara al Garzii Naționale de Mediu care a observat in curtea unei societați comerciale faptul ca se desfașura foc deschis,…