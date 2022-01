Airbnb cumpără "casă cu 1 euro" în Sicilia, iar acum caută o gazdă pentru un an Fenomenul s-a repetat periodic, la inițiativa primarilor, în special a celor din Sud care, în ultimii ani, au scos pe piața case abandonate la un preț simbolic, cu conditia ca potentialii cumparatori sa-si transfere reședința în satele lor micute, cu risc de depopulare. Vorbim despre celebrele &"case de 1 euro&" care au atras atenția întregii lumi. De la Cinquefrondi în Calabria, trecând prin Pietramelara în Campania si pâna la Sambuca di Sicilia, în provincia Agrigento. Si exact în acest sat cu mai puțin de 6.000 de locuitori, Airbnb… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De Craciun, membrii SamCivica și satmarenii indeplinesc dorințe. Zeci de cadouri pregatite cu drag pentru cei mici Craciunul este o sarbatoare magica, in special pentru cei mici, care trec prin emoția de a descoperi sub bradul impodobit cadourile mult visate. Din pacate, pentru copiii aflați in casele…

- In aceasta perioada, a sarbatorilor de iarna, mai mult ca oricand, toți copiii trebuie sa simta magia Craciunului, sa viseze frumos, sa știe ca undeva, cineva se gandește la ei. Ne referim in mod special la copiii bolnavi, copiii saraci sau pur și simplu copii care nu au pe nimeni alaturi sa le ofere…

- Cotidianul bulgar Dnevnik scrie despre campania de informare pentru promovarea vaccinarii, lansata in Romania de Comisia Europeana. Și alte publicații scriu pe subiectul vaccinarii in Romania, legand totul de politic. Campania CE include un videoclip de 40 de secunde cu marturii ale unor persoane care…

- Incepe vaccinarea anti-COVID a copiilor intre 5 si 11 ani. Platforma naționala a fost optimizata pentru programari. Campania de vaccinare anti-COVID ar putea fi extinsa de saptamana aceasta și la copiii intre 5 si 11 ani. Incepand de luni sunt asteptate in Uniunea Europeana dozele de la Pfizer-BioNTech…

- Pe 27 noiembrie, Kaufland Moldova, in parteneriat cu Banca de Alimente, a desfașurat cea de-a doua ediție a campaniei de colectare de alimente, in sprijinul persoanelor aflate in dificultate. Grație implicarii și solidarizarii a mii de clienți, au fost colectate circa 3700 kg de produse alimentare,…

- Liviu Florea, City Managerul Municipiului Aud, anunța ca incepand din 2 decembrie 2021, se va lansa o platforma online importanta pentru municipiu, prin care cetațenii vor putea efectua online o mulțime de operațiuni, nemaifiind necesara prezența fizica a acestora la sediul instituției. „Cand am devenit…

- Campania de vaccinare sare din eșec in eșec. In Romania numarul celor care au ales sa se vaccineze e extrem de mic fața de media UE. Insa, introducerea certificatului verde a determinat o creștere a numarului celor care se vaccineaza. Chiar și așa, probelemele nu se incheie. Platforma de vaccinare…

- In ciuda valului pandemic ce a lovit Romania in aceasta perioada si a masurilor restrictive luate de autoritati, hotelierii din Romania au pregatit reduceri de pana la 50%, incepand cu data de 12 noiembrie, cu ocazia perioadei de Black Friday si isi propun astfel sa salveze sezonul de toamna prin…