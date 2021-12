Airbagurile – cum au apărut și ce lucruri interesante nu știai despre acest dispozitiv de siguranță Airbag-ul reprezinta principalul dispozitiv de protecție pentru pasageri in caz de accident, care in prezent nu lipsește de pe nici un autoturism. Sistemul consta intr-o perna gonflabila, care este realizata dintr-un material subțire și rezistent și care este incorporata in volan, in planșa de bord, precum și in montanții și in scaunele mașinii. In cazul unui nedorit impact, airbag-urile se umfla instantaneu, protejandu-i pe ocupanții automobilului. De la inventarea lor, in urma cu aproape șase decenii, aribagurile au salvat zeci de milioane de vieți in toata lumea. In cele ce urmeaza iți vom… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

