Air France lanseaza o aplicatie mobila pentru prezentarea rezultatelor testului COVID necesar calatoriei cu avionul, cu scopul de a eficientiza timpul petrecut in aeroport, a anuntat joi compania.



Aplicatia "ICC AOKpass", dezvoltata de MedAire/SOS international poate fi descarcata pe smartphone-uri si permite pasagerilor sa inregistreze in siguranta rezultatele testului COVID efectuat intr-un laborator partener.



"Odata ajunsi la aeroport, pasagerii prezinta rezultatele testului de pe telefonul mobil, in locul unui test printat pe hartie. ICC AOKpass verifica daca testul…