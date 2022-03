Stiri pe aceeasi tema

- Alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare de la Cernobil: Anunțul facut de Ministerul rus al Energiei Alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare de la Cernobil: Anunțul facut de Ministerul rus al Energiei Ministerul rus al Energiei a declarat joi ca specialiștii din Belarus au…

- O informație de ultim moment despre centrala nucleara de la Cernobil vine direct din partea Ucrainei, care anunța ca recent a fost oprita alimentarea cu energie electrica! Aceasta acțiune poate vaea urmari dezastruoase și de asemenea exista un risc mare de creștere a radiaților. Ce se intampla, de fapt!

- Alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare de la Cernobil a fost oprita, informeaza AFP. Potrivit sursei citate, operatorul ucrainean al centralei spune ca, fara energie electrica, racirea combustibilului nuclear uzat nu este posibila si exista risc de crestere a radiatiilor. Racirea combustibilului…

- Sistemele care monitorizeaza materialul nuclear la instalatiile de deseuri radioactive de la centrala nucleara dezafectata de la Cernobil, din Ucraina, care au fost capturate de fortele ruse luna trecuta, au incetat sa mai transmita date catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA),…

- ''Conducerea centralei se afla acum sub comanda comandantului fortelor rusesti care au preluat controlul sitului saptamana trecuta'', a declarat duminica directorul general al agentiei ONU, argentinianul Rafael Grossi.Grossi si-a exprimat "profunda ingrijorare" cu privire la o schimbare care, a avertizat…

- Reactoarele centralei nucleare Zaporojjia din Ucraina nu au fost avariate și nu a existat nicio eliberare de material radioactiv dupa ce un proiectil a lovit peste noapte o cladire din apropiere de pe amplasament, a declarat vineri (4 martie 2022), șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica,…

- Intr-o interventie separata la postul de televiziune CNN, Stoltenberg a denuntat „o retorica periculoasa” si un „comportament iresponsabil”.„Aceasta este o retorica periculoasa. Acesta este un comportament iresponsabil. Si, desigur, cand combini aceasta retorica cu ceea ce face (Rusia) pe teren in Ucraina…

- Armata rusa a patruns in Ucraina de pe teritoriul Belarusului prin zona fostei centrale nucleare Cernobil, situata in nordul țarii, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne din Ucraina. In apropierea depozitului cu deseuri nucleare al centralei de la Cernobil au loc lupte. „Trupele…