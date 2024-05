Stiri pe aceeasi tema

- Un bloc cu apartamente din orașul ucrainean Harkov a fost lovit de rachete rusești. Primul atac a avut loc pe parcursul nopții, iar al doilea s-a produs cand echipele de intervenție se aflau la fața locului. Cel puțin patru persoane au murit. Ucrainenii susțin ca cel puțin patru persoane au murit dupa…

- Razboi in Ucraina, ziua 828. Trei persoane au murit si 16 au fost ranite in lovituri rusesti in orasul Harkov (nord-est), al doilea ca marime din Ucraina, a anuntat vineri guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov.

- „Am vorbit despre luptele din regiunea Harkov si despre protectia oamenilor, despre pozitiile noastre si despre nevoile unitatilor care ne apara pozitiile. Acum, datorita fortelor noastre si masurilor noastre, am reusit sa dam incredere in directia Vovceansk. Dar bombardamentele rusesti nu se opresc,…

- Analiștii DeepState relateaza ca rușii au avansat in apropierea așezarilor Verbove, in Krasnohorivka, Netailove, la vest de Semenivka și la est de Novopokrovka și au ocupat satele Morokhovets, Oliinykove și Zelene din regiunea Harkov. De asemenea, potrivit unui analist militar consultat de ziarul german…

- Comandantul ucrainean responsabil de linia frontului din Harkov (nord-est) a fost inlocuit pe fondul ofensivei ruse, a anuntat luni comandamentul grupului de trupe Hortita, citat de Reuters, informeaza Agerpres.

- Daca Rusia este lasata sa caștige razboiul in Ucraina, asta inseamna sfarșitul ordinii mondiale, transmite istoricul Yuval Noah Harari.„Daca Rusia este lasata sa caștige razboiul in Ucraina, asta inseamna sfarșitul ordinii mondiale, așa cum o știm de decenii.

- Cinci persoane au murit in cursul noptii de miercuri spre joi in urma noilor atacuri aeriene ruse asupra orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile, noteaza AFP.

- Șeful fracțiunii parlamentare a partidului ucrainean de guvernamint Slujitorul Poporului, Davyd Arahamiya, a respins cererea autoritaților georgiene de a extrada funcționari din timpul președinției lui Mihail Saakașvili care lucreaza acum in guvernul ucrainean. Cuvintele lui Arahamiya sint citate de…