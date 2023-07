Stiri pe aceeasi tema

- Impactul deversarii in ocean a apelor reziduale de la centrala nucleara Fukushima va fi neglijabil, arata un raport prezentat astazi la Tokyo, de directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, citat de dpa.

- Japonia a obținut marți, 4 iulie, aprobarea din partea organismului de supraveghere nucleara al ONU pentru planul sau de a deversa in ocean apa radioactiva tratata de la centrala Fukushima, distrusa de tsunami, in ciuda unei rezistențe acerbe din partea Beijingului și a unor locuitori din zona, relateaza …

- Fiul premierului japonez Fumio Kishida va demisiona din funcția de consilier al acestuia, a anunțat luni chiar șeful Guvernului, dupa ce fotografii cu fiul și alte rude care se pare ca se prefaceau ca susțin o conferința de presa la reședința oficiala au starnit un scandal, scrie Reuters.Kishida a declarat…

- Premierul japonez Fumio Kishida a declarat miercuri ca tara sa nu are planuri de a deveni membra NATO dar a admis intentia aliantei de securitate de a deschide un birou de legatura in Japonia. Comentariile lui Fumio Kishida vin dupa ce ambasadorul Japoniei in SUA a declarat anterior in cursul acestei…

- Incidentul de la centrala nucleara Fukushima este la cel mai inalt grad de pericol, a provocat scurgerea unui volum mare de substanțe radioactive, constituind o grava amenințare la adresa mediului maritim și a sanatații omenirii. Guvernul japonez trebuie sa trateze corespunzator instalațiile nucleare…

- Japonia doreste relatii “constructive si stabile” cu China si ii cere Beijingului sa se comporte in mod “responsabil”, a declarat prim-ministrul nipon Fumio Kishida, intr-un interviu acordat joi media straine, printre care AFP, conform Agerpres.Relatiile dintre cele doua tari s-au deteriorat in ultimii…

