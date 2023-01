Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), organism de supraveghere nucleara al ONU, a informat joi despre producerea de noi explozii puternice in apropierea centralei nucleare Zaporojie (in sudul Ucrainei), ocupata de aproape un an de Rusia, reinnoindu-si apelurile la crearea unei zone…

- Luni, serviciul de informatii externe al Rusiei (SVR) a acuzat Ucraina ca depoziteaza arme furnizate de Occident la centralele sale nucleare, relateaza Reuters , care precizeaza ca nu poate verifica afirmatia si ca Moscova nu a furnizat dovezi. Intr-un comunicat, SVR sustine ca lansatoarele de rachete…

- Situația de la centrala nucleara de la Zaporojie este extrem de delicata, mai ales ca de luni bune, in perimetrul din jurul ei se duc lupte grele, in care atat Ucraina, cat și Rusia se acuza reciproc pentru bombardamentele lansate. Recent, șeful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA)…

- Compania rusa de stat pentru energie atomica, Rosatom, sprijina ideea instituirii unei zone de protectie in jurul centralei nucleare din Zaporojie (sudul Ucrainei), asa cum a propus Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), dar numai in conditiile stabilite de Rusia, relateaza dpa, potrivit…

- Centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie a fost miercuri deconectata din nou de la alimentarea externa cu energie electrica și se bazeaza pe generatoare diesel de urgența, a anunțat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), relateaza CNN și Al Jazeera. Echipa de experți ai AIEA prezenta…