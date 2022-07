Oare, aia in Congo fac zacusti? Ori dulceturi? Ori, mama mamei ei de viata, bulioane? Si sucuri de rosii. Si ketchup-uri. Da’ muraturi baga la acrit? Era sa scriu la halit. Si gogosari or pune si ei pentru iarna? Sau castraveti? Or face si ei, la ei in gospodarie, tuica si vin? Si-or umple si ei congelatoarele cu ardei kapia, cu roșii, cu caise, cu vișine, cu spanac, cu mazare, cu pastai, cu loboda, cu stevie si cu cate si mai cate, ca nu mai stau sa le insir pe toate? Nu stiu, intreb si io. Da’ or avea si ei o mie de incaperi, ca noi, in casele lor? Si tot asa or trebui sa le mature si sa le…