- De multe ori, bErba:ii uitE sE ofere aten:ie femeilor. Fie cE sunt prin"i in alte activitE:i, sunt supEra:i sau pur "i simplu nu au chef de ~dulcegErii, ace"tia adoptE deseori un comportament mai distant.

- In apropierea aniversarii celor 50 de ani de existența a uzinei ( se vor sarbatori in august) pe platforma Colibași lucreaza, cot la cot, oameni si roboti pentru a fabrica noul Duster. Actualmente, pe platforma Mioveni, exista un robot la 22 de oameni si procesul de automatizare a “uzinei viitorului”,…

- Ziua de 9 Mai are o semnificatie extrem de importanta pentru istoria romanilor, intrucat, in trei ani diferiti, au avut loc: Proclamarea Independentei Romaniei 1877, sfarsitul celui de al Doilea Razboi Mondial in Europa sau Ziua Victoriei impotriva Fascismului 1945 si Ziua Europei Unite 1950. Surprinzator,…

- Grupul francez Alten, care astazi a inaugurat un nou sediu in tara noastra, lucreaza la un proiect inedit pentru compania Health for Development care permite tratarea bolnavilor de la distanta.

- O luna si jumatate a trecut de la ultimul meci sustinut de CSM Poli Iasi pe propriul teren. De la acel esec „dulce” suferit chiar in fata Viitorului, in ultima etapa din sezonul regulat, scor 0-1, CSM Poli nu a mai reusit sa castige niciun meci, elevii lui Stoican pierzand ambele meciuri din play-off,…

- Incepand de maine, 23 martie 2018, cugirenii pot scapa gratuit de aproape orice fel de deseuri, ca umare a inființarii unui punct de colectare selectiva amenajat de Primaria orașului Cugir la fosta remiza de pompieri situata pe str. Viitorului nr. 2. Realizat la initiativa primarului, Adrian Teban…

- Tusesti si nu ai idee ce pastile sa iei pentru a scapa mai repede? Iti spunem mai jos cinci remedii pentru tuse, care te vor scapa de ea intr-o singura zi. Aui nevoie doar de ingrediente naturale pe care, cel mai probabil, le ai deja acasa.

- Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, a vorbit in cadrul unei conferințe de presa despre partida de duminica cu FCSB, dar și despre Nicolas Popescu (15 ani), fiul lui Gica Popescu, adus recent la Viitorul. "Incercam sa facem un meci extraordinar, am venit cu gandul sa caștigam, sa marcam. Steaua e puternica…