Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri de la ora 12.00, la dezbaterea cu tema „Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica”, organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei…

- Pana la jumatatea lunii, Ministrul Culturii vrea sa vina cu un plan prin care sa se reia spectacolele in interior sau in aer liber. Bogdan Gheorghiu a spus, la Europa FM, ca regulile se vor aplica in funcție de numarul de cazuri dintr-o anumita zona. Se va merge pe ideea de restricții sau relaxari graduale,...…

- Replica a venit dupa ce Grupul de Investigații Politice a publicat un document din care rezulta ca Basescu și-ar fi parat un coleg ca a vandut un ceas și doua perechi de butoni, obiecte primite de la un cetațean strain.„Studentul Daraban Constantin a adus in camin un ceas și 2 perechi de butoni straini.…

- „Azi, am avut ocazia sa intaresc importanța amendamentelor mele și ale colegilor din PPE la raportul al carui titular este dl. Tonino Picula, din Croația, reprezentand Grupul S & D. Documentul subliniaza rolul politicii de coeziune și a strategiilor regionale de mediu in combaterea schimbarilor climatice.…

- Islanda isi deschide de joi frontierele pentru toti turistii vaccinati cu vaccinurile agreate in UE, devenind una dintre primele tari din lume care se redeschide pentru turisti dupa pandemie, noteaza Financial Times. Guvernul islandez deja a permis calatorilor din UE sa intre pe teritoriul…

- Ionuț Bodonea a facut o serie de interviuri cu actorii din noul serialul Netflix, „Tribes of Europa„. Henriette Confurius, Liv in serial, a vorbit și despre Romania, in interviul acordat in exclusitate pentru Virgin Radio Romania. Intrebata de primul lucru care ii vine in minte atunci cand aude „Romania”,…

- Jurnaliștii de la Deutsche Welle fac o analiza privind intenția unor state din Europa de a introduce pașapoarte digitale de vaccinare pentru cetațenii care s-au vaccinat impotriva Covid. Documentul ar putea acorda anumite privilegii celor care il dețin, cum ar fi libertatea de a calatori sau de a participa…

- Uniunea Europeana a lansat un apel viitorului presedinte american Joe Biden pentru a forma un ”nou pact fondator” cu Europa, lucrand asupra unor chestiuni precum pacea, securitatea, prosperitatea, libertatea si drepturile omului, au transmis ieri agentiile Reuters si AFP, preluate de Agerpres. Europa…