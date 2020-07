Ai noroc azi la bani și primești înapoi o sumă împrumutată cu multă vreme în urmă Berbec Fereste-te sa acorzi toata increderea persoanelor care promit vrute si nevrute. Asteapta sa vezi daca vreuna dintre promisiunile lor se implineste, inainte sa le dai bani sau sa contribui cu ideile tale la planurile lor. Unii vorbesc mult și nu fac nimic! Taur Azi trebuie sa te confrunți cu o situație mai dificila la munca. Poate ca sunt necesare taieri de bugete pentru proiectele care merg greu, dar pe care tu doreai sa le salvezi. Concentreaza-te numai asupra ideilor și planurilor care știi ca pot fi avantajoase. Gemeni Ai noroc azi la bani și primești inapoi o suma imprumutata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

