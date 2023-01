Ai nevoie sa faci analize de biochimie? Vezi in ce consta! Detalii despre aceste analize de biochimie Analize de biochimie sunt o parte importanta a diagnosticului si tratamentului bolilor . Acestea se refera la masurarea diferitelor substante chimice din organism, cum ar fi glucoza, colesterolul, creatinina, transaminazele si hormonii. Acestea pot fi utilizate pentru a identifica probleme de sanatate precum diabetul, bolile de ficat, boli ale rinichilor, probleme ale glandei tiroide si multe altele.Aceste analize de biochimie sunt, de obicei, recomandate de medici atunci cand suspecteaza o boala sau doresc sa monitorizeze tratamentul. De exemplu, analizele… Citeste articolul mai departe pe tgjiu.ro…

Sursa articol si foto: tgjiu.ro

