In Bucovina, femeile știu sa prețuiasca orice frunza proaspata. Cand apare ștevia, cand frunzele de vița, de hrean ori de sfecla sunt fragede, ele nu așteapta vreo sarbatoare ca sa faca sarmale cu aceste ”fabrici de sanatate”. Sarmale in frunze de sfecla, rețeta Se fierb relativ puțin timp, cel mult o ora, la foc mic. Se procedeaza ca la sarmalele in frunza de varza, se ruleaza compoziția, se pun la fiert in foarte puțina apa și borș, cat sa treaca un pic de ele. Minunatele frunze de sfecla se spala și apoi se oparesc in puțina apa cu borș. Carnea pentru sarmale ar fi bine sa fie una mai grasa…