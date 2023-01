Stiri pe aceeasi tema

- Piața neagra a țigaretelor a scazut in anul 2022, media anuala ajungand pana la 7,1% din totalul consumului, fiind cel mai mic nivel inregistrat in ultimii 15 ani, conform studiului Novel Research. In primele 11 luni ale anului 2022, politistii de frontiera – independent sau in colaborare cu inspectorii…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni din 2022, 2,565 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,5% (38.300 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), transmite AGERPRES . In perioada…

- In primele 10 luni din acest an, balanta de plati a Romaniei a inregistrat un deficit de peste 23 miliarde de euro, cu mult mai mare fața de cele 14 miliarde de euro inregistrate in aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor BNR transmise ieri si preluate de Agerpres. Schimburile de bunuri au…

- ”ROCA Industry (BVB: ROC1), holding care reuneste companiile de materiale de constructii din portofoliul ROCA Investments, raporteaza venituri consolidate de 208,2 milioane de lei la nivel consolidat, EBITDA de 24,9 milioane de lei si un profit net de 6,6 milioane de lei. Pe parcursul primelor noua…

- Compania de stat Hidroelectrica a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit de 3,5 miliarde de lei, cu 37,4% mai mare decat anul trecut. Astfel, Hidroelectrica a produs in primele noua luni ale anului 10,6 TWh de energie electrica, din care 10 TWh din producție proprie, in scadere cu circa…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania și singura companie cu capital romanesc din topul operatorilor de servicii medicale private, anunța rezultatele financiare aferente trimestrului trei din acest an.

- Creștere de 8% a numarului de autoturisme noi, in Romania, in primele zece luni ale anului 2022, comparativ cu perioada similara din 2021 Creștere de 8% a numarului de autoturisme noi in Romania, in primele zece luni ale anului 2022, comparativ cu perioada similara din 2021 In primele zece luni ale…

