Agricultura „zero pesticide“? (II) De ce este atat de complexa problema pesticidelor pentru agricultura? Cu cat inputurile sunt diverse, cu atat utilizarile lor in agricultura sunt foarte variabile astazi. De fapt, practic toate formele de agricultura implica utilizarea anumitor inputuri intr-un fel sau altul. Nu exista o agricultura 100% „naturala“ care sa nu utilizeze intrari, spre deosebire de o agricultura „chimica“ 100% care utilizeaza, cateodata in exces, inputurile de sinteza. Deci, chiar și agricultura ecologica folosește anumite intrari. Folosește in principal așa-numitele intrari naturale (gunoi de grajd, resturi ale… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

- Pentru a proteja sanatatea și biodiversitatea, in special, se vorbește din ce in ce mai mult despre eliminarea treptata a pesticidelor, despre tranziția la agricultura „zero pesticide“. Dar, in realitatea practicilor agricole, problema este mult mai complexa decat atat. In ceea ce privește producția…

