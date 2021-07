Agricultura ecologică în Europa Agricultura ecologica in Europa acopera 13 milioane de hectare sau aproximativ 8% din suprafața agricola totala. Spania (17,3%), Italia (15,7%), Franța (15,1%) și Germania (9,4%) impart mai mult de jumatate din suprafețele alocate acestui tip de agricultura. Obligatorie in Uniunea Europeana de la 1 iulie 2010 pentru toate produsele alimentare din agricultura ecologica și fabricate in Europa, eticheta europeana ecologica, numita și „Eurofoaie“, certifica produsele care respecta reglementarile europene in ceea ce privește agricultura ecologica. Regulamentul Uniunii Europene 834/2007 reglementeaza… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

