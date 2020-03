Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de urgenta luata marti de Rezerva Federala americana prin care a redus dobanda sa cheie de la 1,50 -1,75% la 1 – 1,25%, nivel considerat insuficient de presedintele Donald Trump, a avut ca efect deprecierea dolarului fata de euro. In aceste conditii, cursul monedei americane a scazut de la 4,3261…

- Riscul sanitar legat de epidemia coronavirusului in Uniunea Europeana a crescut de la ”moderat” la ”ridicat”, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, inaintea unor reuniuni, saptamana aceasta, ale ministrilor din statele memebre UE, relateaza Reuters, citata de news.ro.Propagarea…

- Uniunea Europeana ar putea deschide negocierile de aderare cu Albania si Macedonia de Nord in cateva saptamani intrucat ambele tari au realizat progrese importante in pregatirile lor, a declarat joi comisarul european pentru extindere Oliver Varhelyi, relateaza Reuters. Franta, care a…

- Comisia Europeana a facut miercuri un prim pas catre reformarea regulilor referitoare la fiscalitate care sustin euro, prin lansarea de consultari publice, obiectivul fiind ca guvernele puternic divizate sa ajunga la un punct de vedere comun, relateaza Reuters.Citește și: SURSE - PSD a stabilit…

- Franta este satisfacuta de noua procedura de aderare la Uniunea Europeana propusa de Bruxelles, insa cere ca aceasta sa fie aprobata 'fara a fi denaturata' pentru a accepta deschiderea negocierilor de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, a indicat miercuri pentru AFP secretarul de stat…

- Exodul din tara, confirmat de Comisia Europeana. Romania a fost cel mai mare exportator de forta de munca din Uniunea Europeana. Circa 173.000 de romani s-au angajat in alte state membre UE in 2018, informeaza Zf.ro . Romania a fost cel mai mare exportator de angajati din Uniunea Europeana in 2018,…

- Uniunea Europeana a activat marti sistemul intern de alerta rapida, pentru a distribui informatiile despre raspandirea coronaviruslui aparut in China, dupa ce s au semnalat imbolnaviri in Franta si Germania, transmite dpa, citeaza Agerpres.Comisarii europeni urmeaza sa discute problema miercuri, a anuntat…

- Bulgaria, Ungaria, Croatia si Romania au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2018, in Uniunea Europeana consumul…