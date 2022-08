Stiri pe aceeasi tema

- Sunt aglomerate drumurile nationale din sudul litoralului. In acest caz, politistii le recomanda soferilor rute ocolitoare. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, printr-un comunicat de presa, ca sambata, pe drumurile nationale din sudul litoralului sunt inregistrate valori ridicate…

- Politistii au anuntat ca, sambata dimineata, se inregistreaza valori ridicate de trafic pe drumurile nationale din sudul litoralului, pe ambele sensuri de mers si recomanda rute ocolitoare. De asemenea, peste 200.000 de turisti sunt asteptati in acest sfarsit de saptamana la malul marii. Inspectoratul…

- Pe autostrada A4 Ovidiu Agigea este trafic normal, insa ploua torential, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu sunt sesizate accidente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazi.…

- Cinci autovehicule au fost implicate, duminica dimineata, intr-o coliziune pe autostrada A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 428, pe sensul catre Deva, in apropierea localitatii Margina. Doua persoane, intre care un minor, sunt evaluate medical. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Drumurile din sudul litoralului, pe ambele sensuri de mers, sunt foarte aglomerate sambata, la orele pranzului. Poliția Rutiera recomanda șoferilor sa foloseasca rute alternative, scrie news.ro. Vestea buna pentru cei care iși petrec sfarșitul de saptamana la malul marii este ca vremea va fi buna, litoralul…

- Pentru evitarea aglomeratiei de pe DN 39 Mangalia Constanta, avand in vedere fluxul mare de autovehicule inregistrate in cursul zilei de astazi, 24 iulie a.c., pe sensul de mers catre Bucuresti, conducatorii auto care se deplaseaza de pe litoral catre autostrada sunt rugati sa ia in calcul urmatoarea…

- Pentru evitarea aglomeratiei de pe DN 39 Mangalia Constanta, avand in vedere fluxul mare de autovehicule inregistrate in cursul zilei de astazi, 23 iulie a.c., pe sensul de mers catre Bucuresti, conducatorii auto care se deplaseaza de pe litoral catre autostrada sunt rugati sa ia in calcul urmatoarea…

- Traficul este restricționat pe Autostrada A2 București – Constanța din cauza unui accident care s-a produs in județul Calarași. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A2 București – Constanța, la kilometrul 71, in zona localitații Dor Marunt, județul…