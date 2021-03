Stiri pe aceeasi tema

- Circulația este oprita luni dimineața pe DN 10, in zona localitații Siriu, județul Buzau, unde au cazut pietre de pe versanți, și este restricționata pe DN 11 Targu Secuiesc-Onești, unde se intervine pentru defrișari și stabilizarea versanților. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Autoritațile anunța ca se circula cu greutate pe DN1, la intrarea in orașul Turda, din cauza unui accident. Doua persoane au fost ranite dupa ce mașinile in care se aflau s-au lovit. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca duminica seara, pe DN1 Cluj-Napoca…

- Patru persoane au fost ranite dupa ce doua mașini s-au lovit pe o șosea din județul Ialomița. Raniții primesc ingrijiri medicale, iar traficul rutier este ingreunat pe porțiunea drum pe care a avut loc accidentul, informeaza Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Un autovehicul a luat foc.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Nadlac al autostrazii A1 Deva Nadlac, la kilometrul 526, in zona localitatii Sagu, judetul Arad, s a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului…

- Traficul feroviar este intrerupt duminica dimineata, pe secția de cale ferata 200 Arad – Deva, in zona stației Milova, județul Arad, din cauza unei sine deformate. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca frigul a fus la deformarea șinei de cale ferata. Circulația…

- Traficul este restrictionat vineri, pana la ora 12,00, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, sensul catre litoral, pentru efectuarea unor lucrari la partea carosabila. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vineri, pana la ora 12,00, circulatia…

- O coliziune in lanț a avut loc, miercuri seara, pe DN 65 (E 574), intre Slatina și Pitești, din cauza carosabilului acoperit de polei. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN65 (E574) Pitești – Slatina, la ieșirea din municipiul Pitești, pe raza…

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca, duminica, circulatia se desfasoara in conditii de iarna pe DN 67 C Novaci – Ranca, iar di cauza numarului mare de autoturisme se circulatie in coloana catre Ranca. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 67 C Novaci…