Stiri pe aceeasi tema

- Trafic blocat, in urma unui accident rutierCentrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este oprit pe DN 2 Bucuresti Urziceni, in zona localitatii Movilita, judetul Ialomita, dupa ce s a produs un impact in care au fost implicate doua autoturisme. Coliziunea…

- Traficul pe o strada din orasul german Sankt Ingbert a fost blocat de 85 de carucioare furate dintr-un supermarket. Ele au aparut in drum la mijlocul noptii.Oamenii legii presupun ca un grup de indivizi le-ar fi lasat sa ruleze pe strada de pe un deal.

- Un cioban a fost pe cale sa produca accidente rutiere in lant dupa ce a luat decizia sa traverseze cu o turma de oi cea mai intens circulata artera din Ploiesti. S-a intamplat cu putin inainte in cartier Albert, la iesire din Ploiesti spre Metro. Evident, traversarea oilor pe sosea s-a realizat…

- Linia de cale ferata dintre stațiile Caransebeș și Balta Sarata, județul Caraș-Severin, a fost inundata, joi dupa-amiaza, iar circulația pe magistrala 900, București-Timișoara, este blocata.

- Și la munte este aglomerație. Iar oamenii par sa fi uitat de regulile, de pandemie. In Piața Sfatului din Brașov e plin de turiști la aceasta ora. Aglomerație mare a fost și la terase. Oamenii au fost nevoiti sa se inscrie pe liste de asteptare si sa aiba rabdare si peste o ora pentru a se putea aseza…

- Fortele de ordine au fost alertate de un carabinier care patrula in zona ca langa o banca din fata MAI este abandonata o punga. Politistii au incercuit imediat zona, iar genistii au decis sa recurga la o explozie controlata a pachetului suspect. Trecatorii au fost avertizati ca urmeaza o explozie, iar…

- Dupa doua luni in care instituțiile statului nu au lucrat cu publicul, astazi a fost o nebunie de nedescris. Pensionarii au luat cu asalt Casele de Pensii și au cerut angajaților sa le rezolve diferitele probleme. O situație similara s-a inregistrat și la direcțiile de taxe și impozite. Cozi interminabile…

- Aglomerație infernala la vama Nadlac, unde timpul de trecre a frontierei este acum de 5 ore! In prima zi in care nu a mai fost obligatorie carantina pentru cei care se intorc din zone grav afectate de COVID-19, 16.000 de romani au facut formalitațile la granița pentru a intra in Romania. Cei mai mulți…