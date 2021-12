Aglomerație la frontiere. Crește numărul de polițiști și se recomandă rutele alternative Autoritațile au decis sa suplimenteze numarul polițiștilor de frontiera in special in punctele aglomerate. De asemenea, romanilor care vin in țara li se recomanda sa se informeze și sa utilizeze punctele de trecere a frontierei cu trafic redus. Potrivit autoritaților, Politia de Frontiera a suplimentat numarul personalului planificat la controlul documentelor de calatorie in punctele […] Articolul Aglomerație la frontiere. Crește numarul de polițiști și se recomanda rutele alternative a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

