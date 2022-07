Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Radu Cristescu s-a revoltat, intr-o postare facuta pe Facebook, la adresa premierului ungar Viktor Orban care a venit in Romania la manifestarile comunitații maghiare de la Baile Tușnad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Aflat in vizita in Romania, premierul Ungariei, Viktor Orban, a facut mai multe declaratii cu privire la Uniunea Europeana, sustinand ca este nevoie de o noua strategie privind razboiul din Ucraina, deoarece sanctiunile impotriva Moscovei nu au functionat si ca „stam intr-o masina care are pana la toate…

- Un barbat a afisat un banner cu mesajul „Transilvania, pamant romanesc!”, sambata, in timpul discursului premierului ungar Viktor Orban, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad. Mesajul complet era „Ceva este etern. Transilvania, pamant romanesc!”, aluzie la motto-ul „Tusvanyos, etern!” sub care…

- Sepsi Sf. Gheorghe s-a impus aseara scor 3-1 in fata Olimpia Ljublijana in turul II preliminar al Conference League. Printre suporterii prezenti la meci a fost si premierul maghiar Viktor Orban care a facut o baie de multime in tribune si a urmarit meciul cu fularul lui Sepsi la gat.

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe ii transmite premierului maghiar Viktor Orban, care este așteptat la tabara de vara de la Baile Tușnad, sa renunțe la mesajele care incita la diviziune interetnica. „Politicienii, jurnaliștii dar și o parte a comunitații maghiare din Romania așteapta vizita premierului…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca a discutat marți cu omologul sau maghiar, Peter Szijjarto, despre vizitele private ale oficialilor ungari in Romania și despre tabara de vara de la Tușnad care va avea loc saptamana viitoare și unde premierul Viktor…

- Ungaria are nevoie de 3 ani si jumatate pana la 4 pentru a renunta la titeiul rusesc, pentru a face investitii uriase ca sa-și ajusteze economia pana cand se ajunge la o intelegere cu privire la toate chestiunile, a declarat seful de cabinet al prim-ministrului ungar, citat de

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Serviciului de Protectie si Paza. Ziua Serviciului de Protectie si Paza este un bun prilej de a transmite aprecierea si respectul pentru profesionalismul specialistilor acestei structuri esentiale din sistemul de siguranta nationala.La 32…