- Mijlocașul danez Christian Eriksen a ajuns la un acord cu Inter Milano pentru a se desparți amiabil și-și poate cauta contract in alta țara, unde are voie sa joace cu stimulator cardiac implantat. Christian Eriksen iși ia adio de la Inter dupa mai puțin de doi ani. Mijlocașul de 29 de ani a ajuns la…

- Fotbalistul echipei Inter Milano, Hakan Calhanoglu, care a inscris sambara un gol trimitand mingea in poarta direct din corner, la meciul cu AS Roma, scor 3-0, a declarat ca intentia sa a fost sa marcheze astfel, conform news.ro. “Da, am tintit poarta. Mereu incerc sa trag spre cea mai apropiata…

- Christian Eriksen, fotbalistul care a suferit un stop cardiac intr-un meci de la EURO 2020, in luna iunie, a reluat antrenamentele, vestea fiind confirmata de portalul danez BT.dk, care l-a putut intervieva pe directorul sportiv al lui Odense Boldklub, Michael Hemmingsen, si a avut detalii despre…

- Christian Eriksen nu va mai putea juca in Italia in acest sezon, dupa ce incidentul de la Euro-2020 din iunie, cand a cazut pe teren si a avut nevoie de minute in sir de resuscitare, a anuntat clubul Inter Milano. Fotbalistului i s-a implantat un defibrilator subcutanat pentru reglarea ritmului…

