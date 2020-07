Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Fiscal de Stat informeaza ca a fost lansat Programul de rambursare a TVA. Subiecții inregistrați in calitate de platitori TVA au dreptul la rambursarea din buget a sumelor TVA inregistrate in soldul deducerii pentru perioada ulterioara. Perioada pentru care este posibila rambursarea, conform…

- Avocatul Gheorghe Piperea critica dur ceremonia organizata de PNL pentru lansarea programului de relansare economica. Asemanata de mulți internauți cu o inmormantare in stil american, ceremonia e descrisa de Piperea asttfel:"In curtea unui restaurant, niște figuranți cu maști pe figura, fac…

- APM Botoșani reamintește agenților economici interesați ca incepand cu data de 11 iulie 2020 intra in vigoare Ordinul nr. 1150/2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu.

- Agenții economici care dețin contracte de locațiune cu Consiliul Municipal Chișinau și care și-au sistat activitatea pe perioada starii de urgența, vor fi scutiți de la achitarea taxei de arenda. Excepție fac doar cei care inchiriaza spații in instituțiile de invațamant preșcolar și preuniversitar,scrie…

- Agentul economic va primi subvenții din partea statului in cazul in care, in urma achitarii dobanzii, va depune, in acest sens, o cerere catre Serviciul Fiscal de Stat. Declarația a fost facuta de catre ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța in cadrul UNInterviu.

- Se suspenda colectarea selectiva a deșeurilor pana in 16 mai 2020 pentru locuitorii de la case și pentru agenții economici. Pentru reducerea riscului de raspandire a COVID-19, operatorul de salubrizare S.C. GREENDAYS S.A. va suspenda, in perioada 27 aprilie – 16 mai 2020, activitatea de colectare selectiva…

- Intr-un comunicat transmis redactiei noastre, presedintele Colegiului Medicilor Suceava, medicul chirurg pensionar Sorin Hincu, solicita Guvernului, cu argumente, ca persoanele care au peste 65 de ani sa poata iesi din casa in intervalul 08.00 – 12.00. Iata scrisoarea deschisa a domnului Hincu: Scrisoare…

- Turiștii romani care au platit in avans concedii pentru perioada de Paște, dar și pentru perioada urmatoare, au la dispoziție doua variante: reprogramarea lor sau anularea și rambursarea banilor. Povestea este insa mai complicata de atat. In condițiile in care rambursarea este o problema pentru majoritatea…